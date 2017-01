Plantel de Newell's no inició pretemporada por atraso de sueldos

El equipo argentino Newell's Old Boys decidió no comenzar la pretemporada debido al no pago de cuatro meses de sueldos a los jugadores. El directorio prometió pagarles la mitad del total de la deuda y los otros dos meses luego de que se normalizaran los pagos de "Fútbol Para Todos". A pesar de esto, el plantel perdió la paciencia y los futbolistas no aceptaron.

Según informó el Diario Olé de Argentina "los futbolistas habían sido citados por el cuerpo técnico que encabeza Diego Osella para comenzar la puesta a punto de cara a la segunda parte del torneo".

"Sin embargo la reunión que mantuvieron con los dirigentes en el vestuario antes de que empezara la práctica hizo que el inicio quedara en stand by". añadió

"Los muchachos y nosotros tenemos toda la predisposición para destrabar el tema. Iremos con una promesa para mañana, que estamos haciendo la gestión para poder cumplir. Somos optimistas porque hemos tirado líneas para poder resolverlo", señaló el secretario del club, José Menchón, en Radio 2 de Rosario.

El club rosarino es el segundo club de Primera División que se une al paro que iniciaron los jugadores de Unión de Santa Fe. Y a este ritmo son varios los clubes que amenazan con adherirse al paro de actividades, dado la inestabilidad que existe en las arcas de los equipos.