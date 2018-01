Walter Montillo sufrió una dura lesión que lo tendrá más de seis meses fuera de las canchas

El volante argentino Walter Montillo sufrió una cruda lesión poco después de haber regresado al fútbol profesional y estará entre seis y ocho meses sin jugar debido a una rotura de ligamentos cruzados.

En el amistoso que Tigre disputó el pasado sábado ante Morón, el ex Universidad de Chile debió abandonar el terreno de juego por un problema en la rodilla.

Los exámenes médicos arrojaron el peor diagnóstico, por lo que el jugador deberá esperar hasta el segundo semestre del 2018 para poder volver a disputar un encuentro oficial.

El propio jugador se expresó con pesar en su cuenta oficial de Instagram, asegurando que "es por lo que me toca pasar, y realmente es un momento muy difícil, de mucha tristeza y bronca por todo lo batallado hasta hoy. ¿Y que voy a hacer? ¿Entregarme? La verdad que no, no está en mi ADN".

"Da bronca porque me preparé cada día y minuto para volver de la manera que lo estaba haciendo, sintiéndome cada día mejor y con mucha ilusión de ayudar a mis compañeros como siempre lo hago. Pero lamentablemente para todos los que estábamos involucrados en esto en una jugada aislada y normal de un deporte de contacto como es el fútbol me tocó de nuevo a mí", agregó.

El jugador finalmente, expresó: "Mi camino siempre va a ser el de lucharla hasta el final, va a ser difícil pero lo voy a intentar. El tiempo dirá si la decisión fue la correcta".