La espectacular final que se jugará en un país en guerra

Cuando estamos recién en marzo, las cinco grandes ligas de Europa ya están sentenciadas. El Manchester City le lleva 16 puntos de ventaja al United; el Barcelona 8 al Atlético de Madrid; El Bayer Munich ya sacó 20 puntos de ventaja en la Bundesliga y el Paris Saint Germain 17 en Francia. Y en Italia, la Juventus alcanzó y pasó al Nápoles al que le lleva cuatro cuerpos. O sea, el principal negocio deportivo del Viejo Mundo está fome.

Ya no hay sorpresas y las rivalidades eternas se han caído bajo el peso de las grandes inversiones, que limitan la competencia. En ese escenario, la gran apuesta es por el torneo que reúne a los grandes y los enfrenta entre sí. Ese torneo es la Champions y la UEFA está vendiendo esta versión como la más apasionante de todos los tiempos por una razón sencilla: quiere mantener la hegemonía mundial a nivel de clubes.

Ratificando su incontrarrestable dominio de los últimos años, los españoles han puesto a tres representantes en el sorteo de cuartos de final que se realizará mañana: Barcelona, Real Madrid y Sevilla, contra apenas dos de los ingleses, que apuntaron al Manchester City y al Liverpool. Dos italianos, la Juve y la Roma, más un alemán, el Bayern Munich, completan el cuadro.

Lo curioso es que la final del certamen, designada con más de un año de anticipación, será un país consumido por la guerra civil y escenario de uno de los conflictos grises del precario equilibrio internacional. Kiev, la capital de Ucrania, recibirá a dos equipos millonarios y a sus hinchas en medio de una conflagración que ya tiene más de diez mil muertos.

La lucha entre los ucranianos y los rusos por el territorio de Crimea se extiende desde el 2014 y, pese a que no es una batalla declarada, tiene escaramuzas cada tanto. La ciudad de Donetsk es la principal plaza fuerte de los separatistas apoyados por Putin.

Fijada para el 26 de mayo, la finalísima deberá contar con las garantías de paz suficientes para que la UEFA no sufra un bochorno de proporciones por su idea. Las negociaciones de paz han fracaso constantemente y pese a que Kiev vive en calma, hay una moneda a la que apela el organismo que no puede fallar: Rusia organiza el Mundial y no querrá que la Copa se desvirtúe por un conflicto donde tiene directa injerencia.

Puede ser la Champions más espectacular de la historia, pero es también la principal apuesta de Aleksander Ceferin, el esloveno que reemplazó a Platini en el sillón europeo y que quiere dar muestras de audacia y transparencia.