UEFA destacó fraternal abrazo de Medel y Vidal en Champions League

A través de la cuenta oficial de la Liga de Campeones, la UEFA destacó el fraternal abrazo que Gary Medel le dio a Arturo Vidal luego de finalizado el duelo entre Besiktas y Bayern Munich, que terminó con la clasificación del cuadro alemán a los cuartos de final del torneo continental.

"Cuando eres eliminado y buscas a tu compatriota para felicitarlo", reza el texto que acompaña el GIF de los seleccionados chilenos tras la brega disputada en Estambul.

En el partido, el elenco germano se impuso por 2-1 y redondeó un 7-1 en el global para instalarse dentro de los 8 mejores equipos de Europa.

Ahora el cuadro germano debe esperar el sorteo de este viernes para conocer a su rival de cuartos de final.

When you're eliminated, but you still seek out your compatriot to congratulate him. #Priceless @Mastercard pic.twitter.com/zS5Cla0q14