Unai Emery: Somos capaces de vencer a Real Madrid con los mejores

El entrenador de París Saint-Germain, Unai Emery, aseguró este lunes que se siente capaz de eliminar mañana a Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones incluso aunque su rival pueda alinear al mejor plantel posible, con el alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric.

"No nos importa quién juegue en el Madrid, lo importante somos nosotros, que seamos capaces de hacer nuestro juego. Me espero al mejor Madrid posible, con los mejores jugadores, pero creo que somos capaces de ganarles", señaló el técnico español en referencia a las posibles bajas de Kroos y Modric.

Emery reconoció que el partido es vital para el PSG porque "el club se ha marcado la Liga de Campeones como objetivo claro" y consideró que vive "un momento único para todos los aficionados, para toda Francia, para poder hacer un gran partido".

Emery lamentó la ausencia de Neymar, el futbolista más caro de la historia, pero aseguró que "cuando falta un jugador se abre la puerta a otro" y se mostró convencido de que "el que entre lo hará con toda la fuerza".

Expresó toda su confianza en el argentino Ángel di María, su previsible sustituto, del que dijo que aunque solo ha disputado 67 minutos este año en la Liga de Campeones, "está preparado, sabe lo que es esta competición, el alto nivel y quiere dar un paso adelante".