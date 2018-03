Filipe Luis: No me avergüenzo de la falta que le hice a Lionel Messi

El brasileño Filipe Luis, defensa de Atlético Madrid, sorprendió con sus declaraciones cuando se le preguntó por la dura y recordada patada que le pegó a Lionel Messi en 2016, en un choque entre los colchoneros y FC Barcelona.

En declaraciones a Marca, el jugador del cuadro madrileño, quien fue expulsado en esa ocasión, sostuvo que no sentía vergüenza por la infracción cometida.

"Todos saben que mi fútbol es diferente a ser agresivo. He jugado tantas veces contra Messi y lo hice bastante veces bien. No hemos perdido los partidos y lo puse en bastantes dificultades en algunos momentos, eso es para estar orgulloso. Nadie quiere recibir una roja o tener una mala jugada como aquella, pero no me siento avergonzado por hacerla", aseguró Luis.

En la misma línea, agregó que no le cansa que le recuerden esa acción.

"Fue algo que pasó y además tengo clarísimo que no quise hacerle daño en ningún momento. Voy a por el balón y al final le acabo dando a él. Fue roja justa y ya está", sentenció.