Alexis anotó su primer gol por Manchester United en la victoria sobre Huddersfield

Conductor, habilitador y artillero. Alexis Sánchez llegó a Manchester United para ser protagonista y este sábado validó los pergaminos con su primer gol junto al equipo de José Mourinho, en el inapelable 2-0 frente a Huddersfield Town por la Premier League.

La cita contó con el absoluto dominio de los rojos en el Old Trafford. Pese a estar en peligro de descenso, los "Terriers" apenas se desprendieron de su estrategia defensiva, la que aguantó durante todo el primer tiempo.

Hasta ese momento, el ariete de la Roja fue un constante agente de peligro junto a Juan Mata y Jesse Lingard, pero quien definió el primer tanto fue Romelu Lukaku.

En una acción generada por el chileno, el delantero belga quedó con el balón libre dentro del área pequeña, para rematar sin presión ante el desajustado arquero Jonas Lossl (54').

Una vez más, Alexis apostó por la gloria con un avance individual, el que fue detenido por una falta que fue sancionada con un penal.

Ante la opción de patear, eligió un tiro bajo que fue rechazado por el meta albiceleste, aunque el rebote quedó frente al tocopillano, quien le dio un toque sutil para inflar la red (68').

Una banda preocupada de no ser goleada evitó más variaciones al encuentro, el que permitó a los "Red Devils" sumar 56 puntos en la tabla tras superar la fecha 26, para acortar distancias con el líder Manchester City (69). Huddersfield, con 24 unidades, es penúltimo (19°).

