Arsene Wenger confirmó que le "dará un respiro" a Alexis Sánchez en el duelo ante Preston

El DT de Arsenal, Arsene Wenger, confirmó que le dará descanso al delantero chileno Alexis Sánchez y no lo utilizará para el choque de este sábado frente a Preston North End por la Copa FA.

"Alexis siempre quiere jugar y por un lado cuando no lo utilizo, la gente se pregunta por qué no lo hice, pero por el otro lado me critican por usarlo demasiado", sostuvo en declaraciones que reproduce el sitio oficial de los "gunners".

"Siempre planifiqué que, no importa lo que suceda, en enero le daría un respiro", prosiguió el francés.

"Lo que olvidamos es que cuando juega por su selección debe viajar hasta Chile y jugar a muchos kilómetros de acá, luego regresa y debe jugar acá al día siguiente", señaló Wenger.

"Los futbolistas son seres humanos y debes darle un descanso en algún momento. Mental y físicamente Alexis necesita un reposo porque ahora está un poco cansado. Puedes ver que lo está", indicó.

Arsenal visitará a Preston North End este sábado a las 14:30 horas (17:30 GMT) en un duelo por la Copa FA.