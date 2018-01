Ederson y la situación de Bravo en Manchester City: Es normal estar triste cuando no juegas

El arquero brasileño Ederson, compañero del guardameta chileno Claudio Bravo en Manchester City, aseguró este jueves que es "normal" que el formado en Colo Colo esté "triste" por no jugar regularmete en el cuadro de Josep Guardiola.

En declaraciones al diario Manchester Evening News, Ederson manifestó que Bravo "trabaja muy duro, da lo mejor en las sesiones de entrenamiento y obviamente es normal estar triste cuando no juegas regularmente, pero al final del día esa es decisión del entrenador".

Además, manifestó que con el seleccionado chileno tiene una "relación muy buena. Me ayuda mucho todos los días, he aprendido mucho de él y él me respeta mucho, tal como al resto de nuestros compañeros".

Finalmente, el ex jugador de Benfica expresó que tanto él como Bravo trabajan "muy duro y es decisión del entrenador el que juega. Ambos estamos siempre preparados para jugar y dar lo mejor para el equipo".

Ederson, de 24 años, arribó a mediados de 2017 a Manchester City, elenco donde suma 25 encuentros y ha recibido 18 goles. Bravo, en tanto, quedó relegado a disputar encuentros de la Copa de la Liga inglesa, donde el club "ciudadano" está instalado en semifinales.