Gary Neville: De Gea es el único jugador de clase mundial del United

El ex zaguero de Manchester United y de la selección inglesa Gary Neville criticó al actual plantel del elenco rojo y aseguró que el único jugador de clase mundial que tiene el equipo es el portero español David de Gea.

El ex DT de Valencia y ahora comentarista aseguró en diálogo con Goal.com que "De Gea es el único jugador de clase mundial que tiene Manchester United. Podrías quizás nombrar a Sánchez pero no en el Manchester United aún. Quizás ha sido a ese nivel en los últimos cinco o seis años, pero en el United no".

"Pero De Gea es el único jugador que Manchester United tiene en este momento", añadió.

"El otro jugador que diría que lo ha hecho brillantemente bien, siendo o no de clase mundial, es Antonio Valencia en los últimos dos o tres años. Ha sido excepcional", agregó Neville, quien también omitió en ese listado al volante francés Paul Pogba.

Neville también comentó los problemas que tiene el técnico José Mourinho para establecer la ofensiva.

"El problema para el DT en este momento es cómo conseguir que Romelu Lukaku, Rashford, Martial y Sánchez armen una buena combinación para que trabajen juntos. Esa es la gran pregunta en este momento, ¿quién juega a la derecha? Martial ha estado afuera, hemos visto a Sánchez en un par de juegos, y ninguno de ellos es ideal", comentó.

"Por el momento es la forma en que encajan los tres y siendo así, tienen que demostrar que pueden jugar juntos", finalizó.