Josep Guardiola explicará ante la FA el uso de lazo amarillo

El entrenador de Manchester City, el español Josep Guardiola, aseguró este miércoles que se pondrá en contacto con la Federación Inglesa de fútbol (FA) en los próximos días para explicar su decisión de seguir luciendo el lazo amarillo.

La FA abrió el pasado viernes un expediente al técnico español por portar en partidos oficiales el lazo que se ha convertido en un símbolo de protesta de los secesionistas de Cataluña para reclamar la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión desde hace más de cuatro meses, y de Joaquim Forn y Oriol Junqueras, encarcelados desde el pasado 2 de noviembre.

El máximo organismo del balompié inglés ya había advertido a Guardiola sobre el uso de símbolos con trasfondo político, lo que vulnera las reglas de la Federación, aunque el técnico siempre ha declarado que no le importaba ser suspendido por este motivo.

"No he tenido en contacto con ellos, pero les voy a escribir una carta explicándoles mi posición. Como ya he dicho previamente, estoy disponible para la FA. No hay ningún problema", dijo el técnico catalán.

El máximo organismo del balompié inglés detalló el pasado viernes a través de una misiva que Guardiola había exhibido un "mensaje político" en su vestimenta, "específicamente un lazo amarillo", y le otorgó un plazo hasta el lunes 5 de marzo para responder a ese cargo.