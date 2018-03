Valores de Mohamed Salah y Ederson fueron los que más subieron en los últimos seis meses

Según Cies, grupo especializado en estadísticas de fútbol, el ​​atacante egipcio de Liverpool, Mohamed Salah, y el portero brasileño de Manchester City, Ederson, son los futbolistas que más se valoraron en los últimos seis meses entre los jugadores de las cinco grandes ligas de Europa (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia).

El africano, que según Cies valía 88,1 millones de euros en septiembre pasado, ahora cuesta 162,8 millones: es decir, su precio se elevó casi al doble por su gran temporada en el equipo de Anfield.

En el segundo lugar de este listado aparece Ederson, dueño del arco de Manchester City por sobre el portero chileno Claudio Bravo. El valor del ex Benfica era de 24,3 millones de euros y ahora su precio asciende a los 98,7 millones de la moneda del viejo continente.

El atacante alemán Leroy Sané, también de Manchester City, cierra el podio al elevar en 63 millones de euros su valor (de 88,2 a 151,2).

Más abajo están el francés Kylian Mbappé (subió su precio en 54,7 millones), Gabriel Jesús (53,1), Joe Gomez (48,3), Paulinho (42,4), Davinson Sánchez (42,2), Sergej Milinkovic-Savic (40,7) y Florian Thauvin (38,4).

Exclusive @CIES_Football list of highest transfer value increases for players in the big-5: 1. @22mosalah (@LFC) 2. @edersonmoraes93 (@ManCity) 3. @LeroySane19 (@ManCity); top 50 in last Weekly Post at https://t.co/CnFTX0lyqh pic.twitter.com/7vV4UX0EPh