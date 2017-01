Felipe Flores: "Mi sueño es volver algún día a Colo Colo"

Tras pasar largos meses sin jugar luego de su desvinculación de Tijuana, el atacante chileno Felipe Flores tuvo su retorno a las canchas con la camiseta de Veracruz el viernes pasado en el triunfo por 1-0 sobre Querétaro.

Flores fue titular y jugó 72 minutos en el cuadro que dirige Carlos Reinoso. El ariete comentó su meta en el elenco mexicano en entrevista con La Tercera: "Cada uno de los que llegó quiere sumar su granito de arena para salvar a la institución. Las primeras fechas son claves para no estar con la calculadora en la mano. Se conformó un equipo para mantenerse en la categoría, clasificar a los play-offs y por qué no pelear el título".

El delantero comentó lo que vivió en los últimos meses: "Lo que pasa es que tenía un problema con Tijuana, tengo un tema de la FIFA porque no me querían pagar el contrato. Por eso me quedé un año sin jugar. Después se me habilitó, podía haber seguido en Dallas pero creo que el fútbol mexicano es mucho mejor. Y ahí apareció esta opción gracias a la dirigencia y al profe (Carlos) Reinoso".

"Estados Unidos igual es lindo, vivir ahí es súper lindo, pero quería ver el tema de la competición. Jugar en México me acerca más a la selección, también influyó eso. Por eso tener una especie de revancha es importante", añadió.

El ariete formado en Colo Colo tiene otro desafío en mente.

"Yo siempre he soñado con volver a Colo Colo, mi sueño es poder volver algún día a Colo Colo. Ojalá estar algún tiempo en México y después, cuando quiera volver, que llegue algún técnico que me abra las puertas", dijo.