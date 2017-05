Diego Maradona: "Hace 13 años que no consumo drogas"

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona confesó que no consume drogas desde hace trece años y que no descarta ser entrenador de Napoli en el futuro, en una entrevista concedida a una cadena televisiva italiana.

"Hace 13 años que no consumo drogas (...). Ahora me divierto jugando al fútbol con mis hijos", reconoció el astro según se puede ver en vídeos que el programa de televisión Amici anticipó sobre la entrevista.

Maradona confesó el importante apoyo recibido de su familia en los momentos más difíciles de su vida, especialmente de su hija Dalma, a quien agradece su cercanía: "Conseguí salir del coma gracias a mi hija", dijo.

La entrevista se emitirá en el Canale 5 del grupo Mediaset este sábado y en ella Maradona responderá sobre aspectos íntimos de su vida, pero también sobre su carrera profesional.

En este sentido, será preguntado sobre la posibilidad de entrenar en el futuro a Napoli: "Sí, si la gente quiere, lo haría", declaró, una afirmación que desató de inmediato los aplausos y los gritos del público