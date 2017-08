The New York Times destacó la vida de Bielsa en Chile: Recorrió los barrios más pobres

El ex director técnico de la selección chilena Marcelo Bielsa es uno de los personajes más enigmáticos del fútbol mundial por su particular forma de ser, algo que resaltó muy bien una crónica de The New York Times en la que revela importantes detalles de su paso por Chile.

"Bielsa recorrió los barrios más pobres de Santiago (alguna vez sugirió que calma su ansiedad "dedicándose al dolor ajeno"). Se asoció a la Junta Vecinal, salía con su bicicleta y preguntaba en qué podía ayudar al barrio Villa El Salitre, que rodea al predio del complejo Pinto Durán, donde entrenaba a la selección y donde él vivía en una habitación de tres metros cuadrados", dice la emotiva nota dedicada al rosarino llamada "El eterno retorno del Loco Bielsa".

"Le pagó pasaje a hinchas que le escribían desde el interior para que vieran cómo trabajaba. Visitó a niños enfermos. Envió a un verdulero amigo del barrio a que recibiera en su nombre un premio que le había entregado el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. Y clasificó a la selección al Mundial de Sudáfrica 2010 con un fútbol de ataque inusitado", agrega.

Justamente por estos días (el 10 de agosto) se cumplen 10 años desde que Harold Mayne-Nicholls anunciara que Marcelo Bielsa sería el nuevo entrenador de la Roja, monento que para muchos marcó un antes y un después en una selección chilena que se llenó de éxito años más tarde.

Para el ex presidente de la ANFP no debió ser fácil convencer al rosarino, pues analiza cada lugar al que llega a dirigir de manera especial, tal como lo describe la crónica de The New York Times.

"Antes de firmar con Lille, Marcelo Bielsa llamó a un líder de una agrupación de hinchas del Olympique de Marsella, su club anterior en Francia. "Quería saber si no tenían una rivalidad especial con Lille, si no había ningún problema de valores si él iba allí". Mientras lo cuenta, la fuente, que sigue desde hace años a Bielsa por el mundo, me dice que el técnico argentino no deja de sorprenderlo", apunta.

Finalmente, la nota describe al técnico argentino como "un gran cinéfilo que muchas veces parece un hombre solo, un matemático que exige un ideal muchas veces utópico de precisión y belleza y pregunta a los demás si son felices, sabe que le dicen el Loco porque es obsesivo".