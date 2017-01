Marcelo Díaz: Chile tiene muy buenos jugadores, el recambio en algún momento llegará

El volante de Celta de Vigo Marcelo Díaz conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el recambio de la selección chilena, asegurando que es algo que cree llegará pronto, pues ve buenos jugadores jóvenes desempeñándose a nivel nacional e internacional, además, de asegurar que no se siente un indispensable en la Roja.

"Chile tiene muy buenos jugadores, tanto a nivel local como internacional. Creo también que el recambio en algún momento va a venir, nosotros no pretendemos jugar hasta los 50 años en la selección, pero eso va a suceder a medida que los jugadores vayan demostrando su capacidad para estar en la selección", advirtió el volante nacional.

"Hay jóvenes que van a ir creciendo y se van a ir incorporando y va a depender del cuerpo técnico si decide llevarlos a un proceso o no, pero creo que en algún momento ese cambio de jugadores va a tener que venir porque así es el fútbol", agregó al respecto el futbolista.

Díaz, además, advirtió no sentirse "un jugador importante para la selección como todos los compañeros que están en este proceso y creo que lo que dice la estadística (que Chile no gana cuando él no está) es sólo coincidencia, no creo ser un jugador indispensable. Hay veces que no he estado y mis compañeros han ganado, así mismo cuando faltan otros. Esta selección no se basa en nombres propios, sino en un equipo muy sólido".

Su "casi" regreso a la U

Marcelo Díaz además reconoció que durante el periodo de Sebastián Beccacece estuvo cercano a sellar su regreso a Universidad de Chile.

"Es cierto que estuve a punto de volver a la U con Beccacece, pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo. Más allá de eso, a mí no me gusta hablar mucho de la U por un respeto a la institución y a los jugadores que hoy estén ahí. No me compete hablar de lo que pueda pasar", aseguró.

En cuento a su presente, sostuvo: "Si bien es cierto que Celta no es un equipo grande en España, creo que se están haciendo las cosas muy bien. Es un club muy sólido económicamente y eso te deja trabajar tranquilo. Además futbolísticamente lo estamos haciendo muy bien".

"Jugar en equipos grandes muchas veces es perjudicial para un jugador. A mí me tocó ir a Basilea donde lo pasé muy bien y gané títulos, pero necesitaba un salto. Me fui a Hamburgo que es un equipo muy grande dentro de Alemania, pero se estaban haciendo las cosas mal, entonces decidí cambiar. Es relativo el tema de estar en un grande y yo estoy feliz en Celta", sentenció.