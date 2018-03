Marcelo Díaz funó a sujeto que amenazó de muerte a su familia

Este domingo, Marcelo Díaz cometió un error involuntario en el intenso choque entre Pumas UNAM y Toluca: a los 85' intentó despejar un centro y cometió un autogol les dio el triunfo por la cuenta mínima a los "diablos rojos".

Ese error del mediocampista chileno provocó una inesperada reacción en un seguidor que se hace llamar "Lukas Roiss", quien lo amenazó por mensajes en Instagram. Todo se debió a una apuesta perdida.

"Tonto CTM, por tu culpa perdí 300 lucas en una apuesta. Feo de mierda. Voi a matar a tu hija", es parte de lo que el sujeto le escribió al futbolista, quien no toleró la situación y la denunció.

"A MÍ me pueden criticar, a MÍ me pueden insultar, pero con mis hijos no se mete NADIE y por ellos doy la vida... Así que espero conocerte pronto pendejo y la ctm", le respondió Díaz al tipo que, al parecer es hincha de Colo Colo.

La réplica de Carepato se viralizó y recibió muchos mensajes de apoyo. El agresor cambió su cuenta a privada.

Esta es la funa de Díaz: