Pinilla: Mi objetivo es estar con la selección en la Copa Confederaciones

El delantero chileno Mauricio Pinilla, jugador recientemente traspasado a Genoa de Italia, se refirió a la opción de estar en la selección chilena de cara a los próximos desafíos que deberá afrontar La Roja en 2017.

En diálogo con Los Sospechosos de Siempre, el atacante nacional manifestó que "mi objetivo es estar con la selección en Copa Confederaciones", agregando que su intención a futuro es coronar su carrera futbolistica con "la posibilidad de poder disputar el Mundial de 2018. Sería un sueño".

A su vez, indicó que estuvo cerca de arribar a Veracruz de México, pero que la negociación no llegó a buen puerto debido a que "habían diferencias en el acuerdo entre los mexicanos y Atalanta que no se resolvió, y al final no permitió que el traspaso se concretara".

El centrodelantero aseguró que "el prestigio que ganó Chile con las participaciones en Copa América y en el Mundial (de Brasil) hace que se hable del jugador chileno", expresando que esto le permite a los jóvenes talentos nacionales llegar a Europa o a México.

Pinilla comentó su opción de regresar a Universidad de Chile, recalcando que para esta temporada "no me contactaron, ya habíamos tenido conversaciones en años anteriores pero en este no hubo ningún tipo de comunicación".

El delantero puede ver acción junto a Genoa este domingo a las 08:30 horas (11:30 GMT) cuando visite a Cagliari de Mauricio Isla por la fecha 20 de la Serie A de Italia.