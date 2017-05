Hinchas de O'Higgins se manifestaron con dureza en contra del equipo en el Monasterio Celeste

Un grupo de hinchas de O'Higgins de Rancagua fueron al Monasterio Celeste en la jornada matinal de este jueves para manifestarse en contra del equipo, detonando cuatro bombas de ruido y lanzando panfletos al recinto.

El gerente del equipo, Pablo Hoffman, le bajó el perfil al hecho, asegurando que fue "un asunto menor. Cuatro o cinco personas llegaron a las afueras del Monasterio y detonaron bombas de ruido, además de lanzar unos panfletos al interior. Fue un hecho aislado y menor. No tenemos otro comentario al respecto".

"Desde nuestro punto de vista son hechos que no queremos que ocurran, pero no hay que darle la trascendencia que no tienen. Fueron detenidos por Carabineros y les dijimos que no tomaríamos medidas en su contra", complementó.

Luego apuntó que es "un hecho aislado. En dos años, fácil, que no habíamos tenido una situación más o menos similar y la verdad es que para nosotros es algo indeseado, pero tampoco le daremos más trascendencia de lo que quiere".

En tanto, el entrenador Cristián Arán tampoco le dio importancia al reclamo. "No tengo ninguna opinión. La gente tiene derecho a manifestarse. No nos interrumpió nuestro trabajo, pero alteró la tranquilidad habitual", apuntó.

"La gente puede manifestarse como estima conveniente. Desde mi lugar no estoy dispuesto a opinar sobre el comportamiento externo", sentenció.

O'Higgins cerrará su participación en el Torneo de Clausura este domingo, cuando visite a Deportes Antofagasta en el norte, desde las 16:00 horas (20:00 GMT), en el Estadio Bicentenario "Calvo y Bascuñán".

Mira a continuación el panfleto que los fanáticos de O'Higgins lanzaron al Monasterio Celeste.