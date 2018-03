La programación de la sexta fecha del Campeonato de la Primera B

Barnechea y Rangers serán los encargados de abrir la sexta fecha del Campeonato de la Primera B, cuando se midan el viernes 16 de marzo.

El certamen tendrá un receso de una semana debido al cambio de mando del gobierno, que se realizará el próximo domingo en Valparaíso.

El sábado 17 jugarán de manera simultánea Coquimbo Unido ante Deportes Puerto Montt y Deportes La Serena frente a Santiago Morning.

Santiago Wanderers visitará a Deportes Copiapó el domingo 18, mientras que el lunes 19 el líder Cobresal se medirá como forastero ante Magallanes.

Revisa la programación completa a continuación:

Primera B - Sexta fecha

Viernes 17 de marzo

- Barnechea vs. Rangers. 20:00 horas. Estadio Municipal de Barnechea.

Sábado 17 de marzo

- Coquimbo Unido vs. Deportes Puerto Montt. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

- Deportes La Serena vs. Santiago Morning. 20:00 horas. Estadio La Portada.

Domingo 18 de marzo

- Cobreloa vs. Deportes Valdivia. 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Deportes Copiapó vs. Santiago Wanderers. 18:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela".

- San Marcos vs. Deportes Melipilla. 18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

- Ñublense vs. Unión San Felipe. 19:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Lunes 19 de marzo

- Magallanes vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.