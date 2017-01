Nacional de Montevideo busca auspiciador para sumar a Ronaldinho a sus filas

El presidente de Nacional de Uruguay, José Luis Rodríguez, dijo que se encuentran en la búsqueda de un patrocinador para sumar al astro brasileño Ronaldinho Gaúcho a sus filas de cara a la próxima temporada, informaron este lunes medios locales.



"Estamos viendo si habría alguna posibilidad con patrocinador nuevo, con un montón de circunstancias que podrían acercar a Ronaldinho pero lo veo como algo muy distante. Sería un patrocinador del extranjero", expresó el directivo a la emisora local Radio Carve, según recogió el diario deportivo uruguayo Referí.



El dirigente detalló que la directiva recibió de parte de un empresario la noticia de que el jugador del año de la FIFA en 2005 podría formar parte del equipo.



Ante esto, Rodríguez agregó que analizan la situación, "que no es sencilla", debido a que se trata "no solo del futbolista", sino de "todo un aparato de mercadotecnia" que se mueve detrás del brasileño, quien milita en la actualidad en el Fluminense de su país natal.



"Hay algo que está claro, en el presupuesto del Nacional no está incluido para nada una cifra que sea acorde a lo que Ronaldinho hoy percibe por los partidos que juega", aseguró.



El presidente del club tricolor reiteró que "no hay que ilusionarse con estas cosas" y resaltó que la directiva se encuentra trabajando desde hace unos 20 días sobre este tema que, a su juicio, es algo "lejano".