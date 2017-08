Ronaldinho: Es posible volver al fútbol profesional si un equipo me quiere sin entrenar

En medio de una gira en El Salvador, el brasileño Ronaldinho habló sobre la posibilidad de seguir jugando profesionalmente al fútbol.

El campeón del mundo en 2002 aseguró que "es posible volver al fútbol profesional si un equipo me quiere sin entrenar", debido a que el astro solo se encuentra realizando partidos de exhibición en distintos países.

"He conquistado casi todo y no tengo un objetivo que me de ganas de seguir entrenando todos los días", añadió.

A su vez, recordó cuando su familia deseaba que fuese jugador de fútbol, comentando que "mi primer regalo fue un balón. He tenido suerte de ganar muchos premios, vengo de una familia de futbolista y crecí cerca del fútbol".

Por último, Ronaldinho tuvo tiempo para hablar sobre el millonario traspaso de Neymar a PSG, señalando que él nunca se preguntó por dinero. Además, declaró que "lo importante es hacer las cosas bien y si tienes la oportunidad de ganar dinero no tiene nada de malo. Te pagan por hacer lo que más te gusta".