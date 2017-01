Los sarcásticos mensajes de Ronaldo y Toni Kroos para Año Nuevo

Tras el polémico mensaje de Año Nuevo que publicó Toni Kroos en redes sociales, haciendo alusión a la histórica victoria de Alemania a Brasil por 7-1 en la semifinal del Mundial de 2014, Ronaldo le respondió con la misma moneda.

El astro brasileño publicó una imagen en su cuenta de Facebook recordándole el triunfo de la selección brasileña por 2-0 a su símil de Alemania, en la final del Mundial de Korea-Japón 2002, obteniendo el pentacampeonato.

Cabe señalar que el jugador de Real Madrid utilizó la misma plataforma de Twitter para pedir disculpas al pueblo brasileño y a su compañero Marcelo, quien también evidenció su malestar y pidió más respeto por su país.

Revisa los Tweets

A lot of attention for a little joke😀 Wish you all a safe and happy new year!