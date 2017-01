Gastón Sirino fichó en Bolívar: Espero volver algún día a San Luis

San Luis de Quillota ratificó este martes que el jugador Leandro Gastón Sirino jugará en Bolívar del fútbol boliviano, luego de acordar su traspaso con el otro club que posee los derechos del jugador, Unión San Felipe.

El propio uruguayo decidió despedirse de los hinchas del cuadro "canario", señalando que espera volver algún día a defender sus colores.

"Estoy muy agradecido por como me trataron acá, me voy con un lindo recuerdo. Espero volver algun día, me hicieron sentir cómodo y tranquilo a mí y a mi familia", señaló al sitio oficial del conjunto quillotano.

Sirino estuvo un año y cinco meses en San Luis, jugó 49 partidos y marcó 10 goles.