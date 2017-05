"Pititore" Cabrera disparó contra Johnny Herrera y criticó a Colo Colo

El ex jugador de San Luis dijo que todos los jugadores han tenido incentivos.

El ex jugador de San Luis de Quillota, Víctor "Pititore" Cabrera, disparó con todo de cara a la última fecha del Torneo de Clausura y se fue contra Johnny Herrera, a quien acusó de haber recibido dinero por incentivos, aunque no se quedó ahí, puesto que calificó al plantel de Colo Colo de "cagón".

"Johnny Herrera puede decir lo que quiera. Pero él también ha recibido plata por partidos así. Todo jugador, en el Colo o la U, lo vivió. Esto del hombre del maletín es algo de toda la vida. Él también ha cobrado. Así que le digo a Johnny que no se burle de San Luis. Como pecas, pagas", dijo Cabrera en diálogo con La Cuarta.

El ex delantero dijo hablar con fundamento: "No soy ningún aparecido. Jugué en muchos equipos del fútbol chileno, incluso en el Colo. Sé de lo que hablo. Fui jugador y por algo te lo digo. Igual no es algo malo ni bueno", comentó Cabrera, quien confía en un triunfo canario el próximo sábado en el Estadio Nacional.

"Es posible que San Luis le gane a la U sin ni un incentivo. Todo puede suceder. Ya pasó ante Colo Colo que le ganamos y le quitamos una opción al título", indicó antes de enfocarse en criticar a los albos.

"Vengo a todos los partidos de San Luis. Cuando le ganamos al Colo no lo podían creer. Yo estaba al lado de sus dirigentes en el estadio. Ahí creo que se les fue el campeonato. Me sorprendió un Colo Colo tan cagón. Cuando en verdad son un gigante que siempre debería tener mentalidad ganadora", comentó.