San Luis sumó a Jesús Pino y completó siete refuerzos

Este viernes, San Luis de Quillota sumó a un nuevo jugador a sus filas. Se trata del defensor central de 26 años Jesús Pino, proveniente a préstamo desde Unión San Felipe.

El espigado futbolista de 1,86 metros cuenta con pasos por Unión La Calera, Deportes Rengo y Deportes Santa Cruz, para luego recalar en el cuadro del Aconcagua donde la última temporada jugó la mayor parte del Transición como titular.

Su intensidad en el juego, rapidez y agresividad en la marca son cualidades que ya habían sido observadas por el Cuerpo Técnico canario en los últimos dos mercados de fichajes, logrando finalmente este 2018 su incorporación al equipo.

En su arribo a Quillota, el defensor expresó que "estaba esperando esta oportunidad, la verdad es que vengo con muchas ganas, mucha ilusión y espero hacer un gran año junto al equipo y poder aportar ese granito de arena. No se había dado antes, hoy se dio y espero responder y estar a la altura"

Sobre su carrera, Pino comentó que "di la vuelta larga, me inicié en Calera, estuve en el plantel de Primera División pero no pude jugar, me fui a Tercera y ahí fui tomando la experiencia y fui paso a paso. Hoy se dio la oportunidad de volver a Primera División por la revancha y espero aprovecharla al máximo", remató.

Con esta incorporación, el equipo de Miguel Ramírez cuenta siete refuerzos tras la llegada del lateral Kevin Egaña, los delanteros Christian Bravo, Carlos Escobar, el defensa Andrés Robles ylos volantes Camilo Moya y Lucio Compagnucci.