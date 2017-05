Zaguero de San Luis: "Si llega un incentivo por ganar, no es malo"

El defensor de San Luis de Quillota Diego Silva deslizó la idea de que en el conjunto "canario" están abiertos a recibir un incentivo de cara a la última fecha del Torneo de Clausura, en la que visitan al líder, Universidad de Chile.

"Va a ser una fiesta en el Nacional y siempre es motivante estar en una situación así, pero al igual como dijo un compañero de profesión la semana pasada, antes de jugar contra Colo Colo -Hugo Droguett, de Antofagasta-, lo más probable es que ahora se aparezca el 'hombre del maletín' por Quillota. Esto es así", dijo a El Mercurio.

"No sé si alcance para un maletín, pero si llega un incentivo por ganar, no es malo. Nosotros no nos estamos jugando nada, así que si llega un llamado, bienvenido sea", agregó al rotativo.

El capitán de la escuadra "canaria", Daniel Vicencio, señaló de cara al choque del sábado ante la U que "estos partidos todos quieren jugarlos. Vamos a tratar de que no salgan campeones, porque no es grato para nadie que celebren en tu cara".

La U lidera el Clausura con 27 puntos, seguido de Colo Colo con 26. La última fecha enfrentará a los azules con el cuadro quillotano y a los "albos" con Cobresal, ya descendido a Primera B.

