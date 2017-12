Paula Navarro: Es más difícil dirigir un equipo de mujeres que de hombres

La nueva ayudante técnica de Santiago Morning, Paula Navarro, se mostró contenta con su nuevo cargo en el club, donde forma parte del cuerpo técnico que comanda Jaime Díaz, y aseguró que para ella es más difícil dirigir a un equipo femenino que de hombres.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Navarro apuntó que "no he dirigido a hombres a nivel profesional que se dediquen al fútbol, peró sí a niños, saqué a los muchachos de las cárceles y armé el equipo de futsal. Y no hay ninguna diferencia. Si me preguntas, es más difícil dirigir mujeres que hombres. Poner a 30 mujeres de acuerdo es más difícil".

Además, la ex entrenadora del equipo femenino del "Chago" expresó estar contenta porque "es un gran paso estar en un cuerpo técnico de un equipo profesional. Llevo muchos años en el club y lo conozco perfectamente. Esto es una cuestión de tiempo, paso a paso, tengo que terminar mi proceso con los niños desde la sub 8 a la sub 14, y femenino sub 15, sub 17 y adulto".

La felicidad de la entrenadora por su nombramiento se explica porque "en Chile se discrimina, es cosa de ver. Es un país donde a las mujeres nos cuesta. A mí me costó muchísimo llegar hasta acá".

Navarro estuvo cerca de ser la directora técnica del equipo masculino del elenco "bohemio", pero la crítica de unos dirigentes y del capitán del club, Hernán Muñoz, minaron sus opciones, pero ella encuentra que los dichos de Muñoz no son tan relevantes.

Muñoz dijo que Navarro podría sentirse incómoda con los "olores de hombre" que tienen en el camarín, pero la entrenadora manifestó que "acá hay olores de hombres, igual que los niños o las niñas. Sudor, cansancio, pero no es tema. A mí se me tiene que evaluar por capacidad, por mi experiencia y conocimiento, no si soy mujer u hombre".

En cuanto al presente del fútbol chileno, la mujer de 45 años comentó que "Colo Colo viene jugando bien este último tiempo. Le costó a Guede hacer entender el nuevo modelo de jugar y por eso fueron criticados. Santiago Wanderes lo hizo un poco, pero en la Copa Chile. Es muy difícil hacer entender a los jugadores lo que quieres plasmar, que es un fútbol funcional, moderno, que se juega en Europa".

Finalmente, dio sus preferencias respecto a los jugadores chilenos que militan en el exterior y el más destacado en el balompié nacional: "Arturo Vidal me encanta, luego vienen Alexis Sánchez y Charles Aránguiz. Y en Chile, en estos momentos el mejor es Esteban Paredes. A sus 37 años les demostró a los muchachos que se puede".

Navarro y el nuevo cuerpo técnico de Santiago Morning dirigirán su primer entrenamiento este martes 26 de diciembre, pensando en la temporada 2018 de la Primera B.