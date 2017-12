Deportes Melipilla evalúa no presentarse en la definición ante Vallenar

Deportes Melipilla no quedó conforme con la determinación tomada por la ANFP de la repetición de la tanda de penales ante Deportes Vallenar y también evalúa no presentarse a la definición por el ascenso a la Primera B.

Según detalló El Mercurio, el cuadro capitalino no está dispuesto a volver a jugar la serie desde los 12 pasos y creen que deberían haber ascendido a la división de honor del fútbol chileno por el error de Eduardo Gamboa.

Leonardo Zúñiga, presidente de Melipilla, manifestó que están pidiendo "que se nos declare ganadores, porque eso es lo justo. No comparto la solución que tomó la ANFP y estamos evaluando ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, en inglés)".

"Estamos evaluando todas las opciones, incluyendo no presentarnos el miércoles (a la definición). Pero mientras no tengamos la versión de la ANFP, no vamos a tomar ninguna decisión", agregó Zúñiga. La reunión con la Asociación será el martes 26.

En tanto, el entrenador Carlos Encinas manifestó que "no nos hemos comunicado con nuestros jugadores, que ya salieron de vacaciones. Lo único que les dijimos es que se quedaran en Santiago. Aún no sabemos si nos presentaremos a la definición".

El cuadro vallenarino, por su parte, también mantiene su postura de no decir presente en la definición. El DT Ramón Climent sostuvo que "acá ya no hay nadie, se regalaron camisetas, se llevaron los equipos, muchos ya firmamos el finiquito. Definitivamente nosotros no vamos el miércoles".

La definición a penales entre Vallenar y Melipilla, para determinar el club que ascenderá a la Primera B, está calendarizada para el miércoles 27 de diciembre a las 12:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.