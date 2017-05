La Segunda División tendrá una emocionante definición este viernes

Este viernes la Segunda División del fútbol chileno tendrá una emocionante definición con tres duelos en simultáneo a las 15:30 horas (19:30 GMT). Melipilla y Barnechea se disputan el cupo directo a la Primera B.

Los "potros" tienen la primera opción de ascender pues son líderes con 60 puntos y deben definir como locales ante Independiente de Cauquenes, en un partido que sará transmitido por el Canal del Fútbol (CDF).

Un punto menos tienen los "huaicocheros" que pretenden retornar a la Primera B venciendo como visitantes a Naval. Eso sí, para consagrarse deben esperar que Melipilla no gane.

A la misma hora jugará Deportes Santa Cruz (56 unidades) como forastero ante Colchagua CD con la opción de quedarse con el segundo lugar de la tabla lo que le permitirá jugar una definición contra el campeón del Torneo de Transición 2017 que entrega un ascenso para el 2018.

En tanto, el sábado se disputarán los duelos de los equipos comprometidos con el descenso, el que tiene a Trasandino (29 puntos) y Deportes Vallenar (30) como máximos candidatos a caer a la Tercera División, esto tras el triunfo de Lota Schwager (31) sobre San Antonio Unido por 1-0 de este martes.

La programación de la última fecha

Viernes 19 de mayo

Melipilla vs. Independiente de Cauquenes, 15:30 horas. Estadio Roberto Bravo.

Naval vs. Barnechea, 15:30 horas. Estadio El Morro.

Colchagua CD vs. Deportes Santa Cruz, 15:30 horas. Estadio Jorge Silva.

Sábado 20 de mayo

San Antonio Unido vs. Lota Schwager, 12:00 horas. Estadio Dr. Olegario Henríquez.

Malleco Unido vs. Deportes La Pintana, 18:00 horas. Estadio Alberto Larraguibel.

Deportes Vallenar vs. Trasandino, 19:00 horas. Estadio Nelson Rojas.