Sampaoli: Hay una clara intención de que sea seleccionador argentino

El entrenador de Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, admitió este viernes que existe una "intención clara" de que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) lo "llame para dirigir a la selección" de su país, si bien esta opción queda condicionada a que se pueda "desvincular del club" andaluz.

En la rueda de prensa previa al último encuentro de la liga española ante Osasuna, Sampaoli no quiso "establecer" que el de este sábado sea su "último partido" con el equipo, pero no escondió que tiene "una ilusión desde muy chico" por dirigir a Argentina.

Aunque tiene contrato hasta 2018, reconoció que le "queda una posibilidad de romperlo, pero todavía no se ha formalizado" el pago de la cláusula resolutoria de 1,5 millones de euros.

"El contrato todavía no está resuelto y no me meto en los temas contractuales. Si no se llega a un acuerdo, sigo teniendo contrato con Sevilla. Es cosa del club valorar si eso es ser segundo plato o no. Eso lo tendría que decidir el presidente (José Castro), pero nadie me va a sacar de la banco de Sevilla en el último partido", afirmó el técnico de Casilda.

La opción estuvo antes

Jorge Sampaoli precisó que pudo ser seleccionador argentino hace unos meses, pero no se fue "porque había armado junto a Monchi (Ramón Rodríguez) un plantel nuevo", pues el ex director deportivo sevillista le "dejó que seleccionara y hablara con muchos jugadores", si bien reconoció que "ahora este momento es diferente".

El entrenador trasandino omitió en sus explicaciones que, entonces, la ruptura de su contrato habría implicado el pago de una indemnización que triplicaba la cantidad que debe afrontar ahora, y ello le impidió haberse "ido a alguno de los seis equipos" que le propusieron marcharse.

En la despedida de la liga, este sábado contra Osasuna, Sampaoli cree que la afición lo va a recibir "como quiera", aunque no ve "motivos para que sea un recibimiento malo", si bien teme que los hinchas "estarán condicionados por los medios, que todo el tiempo generan un malestar".

El DT sevillista achacó a la "mala intención que hay en la prensa" la impresión que reina de que "haya podido manejar algo a escondidas", cuando él ha "tenido transparencia y claridad con el club todo el tiempo", e insistió en que no confeccionará "la lista de Argentina sin el permiso del presidente del club".

El partido del sábado lo considera, en todo caso, "tan importante como el primero porque" su "meta es superar los 70 puntos" en "un año de mucha competencia arriba con los mejores, con un promedio de 1,75 goles por partido" y en el que "el Sevilla siempre ha apremiado a los equipos inalcanzables durante 30 fechas".

Jorge Sampaoli, por último, se refirió a su compatriota Eduardo Berizzo, uno de sus posibles sucesores en Sevilla, y dijo que siente "un gran respeto por él", porque "lleva tres años a buen nivel en España".