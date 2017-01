Charles Aránguiz: Los jugadores nuevos están aprovechando la chance en la China Cup

El mediocampista de la selección chilena Charles Aránguiz conversó en exclusiva con Al Aire Libre en Cooperativa en Estados Unidos, donde disputa junto a Bayer Leverkusen la Florida Cup, y aseguró que los jugadores nuevos de la "Roja", que juegan la China Cup, están "aprovechando la chance" para ser recambio en el equipo nacional.

En conversación con Al Aire Libre, Aránguiz comentó que "es bueno para el equipo que en este tipo de torneos hayan jugadores nuevos y que aprovechen su oportunidad. La única manera de que exista recambio es citándolos y dándoles confianza. Si pasaron a la final es porque están aprovechando la chance".

Además, reveló que aún tiene problemas tras el corte de su tendón de Aquiles izquierdo, señalando que "quedan un poquito de sentimientos extraños. Por ahí aun tengo un poco de miedo. Ese momento quedó grabado".

"Hay partidos donde estaba a full y no me acuerdo, pero hay jugadas claves donde vienen los recuerdos y se me viene esa jugada a la mente automáticamente. Uno trata de aprovechar el día a día y disfrutar donde estoy para seguir jugando", complementó.

Finalmente, se mostró contento por el buen recuerdo que dejó en los hinchas de Universidad de Chile, club con el cual ganó la Copa Sudamericana 2011. "Cada vez que voy a Chile, la gente de la U me hace sentir su cariño. Eso me hace sentir bien y orgulloso del tiempo que estuve ahí. Siempre estoy mandando las mejores vibras y ojalá que la U salga campeón este año", cerró el formado en Cobreloa.