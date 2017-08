Harold Mayne-Nicholls valoró el legado de Bielsa: Nos enseñó que las cosas se pueden hacer bien

Este jueves 10 de agosto se cumple una década desde que Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad de ser técnico de la selección chilena. Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP que gestionó la llegada del argentino a la banca de La Roja, dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa en este aniversario y valoró el aporte del rosarino en su paso por Chile.

"Creo que lo más importante de él, más allá de la parte futbolística, técnica, ganar o perder, está el legado que dejó, de un principio, que nos cuesta, que las cosas siempre se pueden hacer bien. Esa es la gran enseñanza que él nos dejó", afirmó el ex dirigente.

Mayne-Nicholls también resaltó que el "Loco" tomó las riendas de Chile cuando ésta aún no gozaba de la actual "generación dorada", liderada por Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel.

"Cuando empecé a hablar con Marcelo, esta camada de jugadores no era lo que hoy es. Estamos hablando de julio de 2007. Estaba recién desarrollándose el Mundial sub 20, por lo tanto, si bien él conocía a los jugadores, estos aún no demostraban todo su potencial", comentó.

"Yo creo que el creyó en un proyecto donde él podía influir más que los jugadores influyeran en él. El proyecto lo atrajo más que los nombres que iba a dirigir", añadió.

"Me dolió muchísimo su partida"

Al ser consultado por la polémica salida de Bielsa, el ex mandamás del fútbol chileno fue claro al expresar que "fue dolorosa su partida".

"Yo no estaba, no tenía contacto con él, estaba fuera del fútbol. Me dolió como hincha, muchísimo. No solo que se haya ido, sino las razones que dio para irse, porque eran razones profundas. Había una cosa de fondo y el tiempo demostró que no estaba equivocado", recalcó.

En la misma línea, agregó que "fue doloroso que se terminara, de esa manera, un proyecto que era ambicioso y realista, que era para que el fútbol chileno creciera en todo su ámbito".

Las polémicas declaraciones de Arturo Vidal

Mayne-Nicholls también se refirió a las declaraciones de Arturo Vidal, quien sostuvo que con Bielsa "no ganamos nada".

"Yo no estuve en la cancha como estuvo Arturo. El tendrá una visión totalmente diferente a la mía. Yo estaba preocupado del tema general. Si el estima que es así, me parece que está bien, ya que el lo vivió desde adentro. Son percepciones personales. Es difícil encontrar un termino medio, a unos les sirvió y a otros no", sostuvo.

Sin embargo, insistió en señalar que "lo importante, lo que marca la presencia de Marcelo en Chile es lo que le dejó a la sociedad, no solo a los futbolistas. Las cosas se pueden hacer bien, de una manera distinta".