Juan Cornejo: No hablé con Rueda, pero trabajo para estar en la selección

El defensor nacional Juan Cornejo, habitual titular de León de México, fue uno de los "excluidos" por Reinaldo Rueda en la gira que realizó por el país de Norteamérica. Pese a esto, el ex Audax Italiano aseguró que seguirá trabajando para llegar a la Roja.

"Leí que Rueda anduvo por México pero no vino a León, así que no tuve la oportunidad de conocerlo. Pero aunque no hablé con él, uno trabaja para estar en la Roja, pero eso dependerá del DT", aseguró a Diario El Mercurio.

Consultado por el rendimiento de los chilenos en el fútbol mexicano, aseguró que hay varios en buen nivel, destacando en primer lugar a su compañero Alvaro Ramos: "Siempre que entra rinde, es un aporte para el equipo".

"Eduardo Vargas es uno de los mejores delanteros de acá. Es impredecible, en los cuartos de final del torneo pasado nos hizo un gol de la nada y nos eliminó", comenzó diciendo.

En esa línea, agregó que "a Matías Fernández y a Edson Puch los he visto muy bien este torneo. Diego Valdés, Felipe Mora y Nicolás Castillo también han rendido bien. Acá hay muchos jugadores jóvenes de proyección que están pidiendo un llamado a la selección".