Marcelo Díaz: Apostamos a ganar la Copa Confederaciones

El mediocampista nacional Marcelo Díaz arribó este miércoles a Chile para sumarse a los trabajos de la selección de cara a la Copa Confederaciones, asegurando que viajarán a Rusia con la intención de ganar el torneo.

En el Aeropuerto "Arturo Merino Benítez" de Santiago, Díaz manifestó que el torneo significa "una gran responsabilidad, por lo que venimos haciendo en los últimos años. Algunos equipos, como el caso de Alemania, jugarán con equipo alternativo. Nosotros apostamos a ganar la Copa, por eso vamos todos los jugadores que normalmente estamos en la selección".

"Nuestra ilusión es seguir creciendo y consiguiendo cosas para Chile. La idea que siempre tenemos es estar en todo momento en la selección y las ganas de defender a nuestro país siempre están. Esperamos hacer una buena copa y quedarnos con un título que sería muy lindo para Chile", complementó.

Sobre el posible favoritismo de la "Roja" en Rusia, el jugador de Celta de Vigo comentó que "nosotros no nos ponemos ninguna mochila que no nos compete. El hecho de ser favoritos se lo dejamos a la gente. Nosotros nos dedicamos a jugar, entrenar y pasarlo bien dentro de la cancha. Lo que se diga afuera no nos interesa".

Respecto a su estado físico, manifestó que llega "bien, afortunadamente sin problemas. Me recuperé de la lesión de la rodilla que me afectó en un momento. Estoy en un buen estado físico y futbolístico".

Su futuro y los ausentes

También fue consultado respecto a su futuro y un hipotético retorno a Universidad de Chile, descartándolo por el momento aunque aseguró que es una de sus metas a futuro.

"Me quedan dos años de contato en Celta y mi intención no es regresar por lo pronto. Siempre tengo la intención de volver, pero no seré irrespetuoso ni faltarle el respeto a los jugadores que hoy están en la U", manifestó.

"Si se llega a dar en un momento, tienen que estar de acuerdo los dirigentes y el técnico. En este momento no tengo nada de la U y en un futuro, lógicamente, me gustaría volver", agregó.

En tanto, también se pronunció sobre las ausencias de Jorge Valdivia y Matías Fernández en la "Roja": "Lamentablemente el técnico siempre tiene que dar una lista más o menos reducida, donde siempre quedan compañeros fuera. Esta vez les tocó a ellos, pero en anteriores convocatorias han estado".

"Es así el fútbol, pero el técnico tendrá sus razones y no sé si las irá a decir. Con lo que hay tendremos que solventar este proceso y esta convocatoria. Todos saben la calidad de Jorge, pero si no está en esta pasada no sé cuales son las consecuencias que tendrá a futuro. Espero que en una próxima convocatoria podría estar", sentenció.