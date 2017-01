Martín Rodríguez confirmó que no irá a la China Cup

El seleccionado chileno Martín Rodríguez, quien fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Cruz Azul de México, confirmó en conferencia de prensa que no participará en la China Cup para poder aclimatarse a su nuevo equipo y poder finiquitar los trámites de la visa.

"Creo que no iré, quiero enfocarme ciento por ciento aquí en Cruz Azul, adaptarme a mis compañeros, forma de juego. Por eso no iré", señaló en conferencia de prensa

Sumado a eso, el ex Colo Colo confirmó que no jugará en el inicio de la liga mexicana, este fin de semana ante Necaxa, equipo liderado por Edson Puch, pues aún no regulariza su visa.

"La semana que viene voy a Houston por la visa, creo que estaré para la segunda fecha del torneo", dijo.

De esta manera, Rodríguez se suma a las bajas por lesión de Gonzalo Jara y Esteban Paredes. En sus reemplazos, Juan Antonio Pizzi convocó al defensa Sebastián Vegas y al delantero Angelo Sagal. Sin embargo, para el descarte del ex Huachipato, el DT de la selección chilena comunicó que no citará a ningún nuevo jugador.

Escucha las primeras declaraciones de Martín Rodríguez en Cruz Azul

