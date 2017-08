Benzema nuevamente fue descartado por el seleccionador francés Deschamps

El delantero de Real Madrid Karim Benzema volvió a quedar fuera de la lista de convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para los próximos dos duelos ante Holanda (31 de agosto) y Luxemburgo (3 de septiembre), clasificatorios para el Mundial de 2018.

Benzema (81 encuentros internacionales y 27 goles) lleva casi dos años sin participar con su combinado nacional, desde que fue imputado a finales de 2015 por presunta complicidad en el chantaje con un vídeo sexual a su compañero Mathieu Valbuena.

"Saben mi posición, no ha evolucionado. Nada ha cambiado (...) No he hablado de que perturbe al grupo", expuso Deschamps, quien no confirmó si volverá a citarlo.

En la lista sí que hay otros jugadores franceses de la liga española, como los barcelonistas Lucas Digne y Samuel Umtiti, el madridista Raphael Varane y el delantero de Atlético de Madrid Antoine Griezmann.

El seleccionador también llamó nuevamente al codiciado delantero del Mónaco Kylian Mbappé, de 18 años, a pesar de su conflicto con su club.

Sin embargo, Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) quedó fuera, pues, según el técnico, no quiere llamar a un jugador inactivo en las últimas semanas debido a su posible traspaso a Barcelona.