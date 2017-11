Confederación brasileña confirmó que Paolo Guerrero falló un control antidoping

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este viernes que el ariete peruano Paolo Guerrero falló un control antidoping tras el partido entre Argentina y Perú, por la penúltima fecha de las Clasificatorias.

Según detalló Globo Esporte, existe un resultado de análisis adverso de una sustancia estimulante de categoría S6. Ellos apuntaron a que el componente puede venir en un medicamento utilizado, y de ahí que diera positivo.

El presidente de la comisión de control de dopaje de la CBF, Fernando Solera, explicó a SporTV que "por el momento existe un resultado analítico adverso. No es un resultado de dopaje después de una investigación, asi que, de momento, Guerrero no está considerado como dopaje positivo".

Solera expresó que "este es el momento para que el jugador se defienda y explique lo que ocurrió. En el análisis de orina, vino una sustancia adversa. Ahora, ¿por qué pasó? El jugador tiene un amplio abanico para defenderse, como el médico de la selección peruana".

Luego apuntó que "en Flamengo esto no ocurrió. Ellos me mostraron que no le administraron ninguna medicación que pudiera tener el estimulante S6".

"Si hubo una medicación administrada al jugador para que superara una gripe, debio hacerse una solicitud formal a la comisión de control de dopaje y administrar el medicamento solo después de la autorización. Ahora, el jugador tiene cinco días para realizar su defensa y decir qué pasó", cerró Solera.