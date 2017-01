Canal 13 anunció que no transmitirá el Sudamericano sub 20 de Ecuador

Canal 13 anunció este miércoles que no transmitirá ni el Sudamericano sub 20 de Ecuador, que comienza en esta jornada, ni el Sudamericano sub 17 de Chile, que se jugará entre febrero y marzo en Rancagua y Talca.

La estación televisiva explicó en un comunicado que "debido a los problemas de índole legal que afectan al actual titular de los derechos deportivos de los torneos Sudamericanos de fútbol Sub 20 y Sub 17, Canal 13 se ve impedido de transmitir dichos torneos". Con esta situación, el Canal del Fútbol (CDF) tampoco podrá dar ambos campeonatos.

El titular de los derechos de emisión es la empresa Full Play, que se vio ligada con los problemas de corrupción de FIFA, y accionó judicialmente para mantener estos derechos ante el Tirbunal de Arbitraje Deportivo (TAS), según explicó Conmebol en su sitio web.

"A causa del proceso de arbitraje, la empresa Full Play Group S.A. continua administrando los derechos de televisación tanto en el Campeonato Sudamericano Sub 20, que se inicia el 18 de enero en Ecuador, como del Campeonato Sudamericano Sub 17, que se disputará desde el 23 de febrero en Chile", aseguró el ente rector del fútbol sudamericano.

"Ante esta situación, la empresa Full Play Group S.A. es la única responsable de la comercialización de la transmisión de los Campeonatos Sudamericanos Sub 20 y Sub 17, para que las señales lleguen a los canales de televisión de todos los países de la región", sentenciaron.