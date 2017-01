Héctor Robles: No estuvimos a la altura en el Sudamericano Sub 20

Héctor Robles, técnico de la selección chilena sub 20, asumió los errores tras el fracaso de la "Rojita" en el Sudamericano que se disputa en Ecuador, y reconoció que "no estuvimos a la altura", tras solo cosechar dos puntos, no avanzar al hexagonal y sin cumplir el objetivo de clasificar al Mundial de Corea.

"Chile apareció a chispazos, pero eso no alcanza en estos niveles. Obviamente, desde ese punto, la tristeza embarga al equipo y al cuerpo técnico. No estuvimos a la altura. Siempre el objetivo fue ir al Mundial", explicó en la rueda de prensa en Riobamba.

En la evaluación, le quitó presión al plantel y asegurando que "si hay un responsable de que Chile no haya avanzado al hexagonal, es el entrenador".

"Uno tiene que entregar la forma y la idea. Uno se siente defraudado personalmente por no poder estirar los momentos de los chispazos", explicó.

Respecto a la derrota con los colombianos, sostuvo que "tuvimos circulación, pero sin frescura para tener dinámica. Los rivales son duros, pero no hay excusas".

A pesar de reiterar los problemas de finiquito, Robles indicó que "Chile no fue superado durante todos los partidos. En todos los duelos generamos", subrayando que era complejo en estos torneos "con jugadores inteligentes".