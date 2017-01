Jeisson Vargas: Mi intención nunca será golpear a un rival

El volante de la selección chilena sub 20 Jeisson Vargas, que fue expulsado en el empate 0-0 ante Brasil de este viernes, aseguró que no fue su intención golpear al rival y que pidió disculpas por el hecho.

Desde la zona mixta del Estadio Olímpico de Riobamba, Vargas explicó que "fue una jugada específica, donde voy a aguantar el balón y el rival me empuja. Salí más adelante de lo habitual y cuando fui a cubrir el balón el tipo llegó antes que yo. De mala suerte le pegué una patada. Le pedí disculpas y agradezco que no le pasara nada y pueda seguir jugando el torneo".

Además, apuntó que el golpe que le dio a Lucas Paquetá fue "sin querer. Mi intención nunca será golpear a un rival y por eso lo fui a ver rápidamente".

En tanto, dijo que el sábado irá al "Tribunal (de disciplina del torneo) para apelar y que, ojalá, me den solo una fecha. Pero si no se da, mis compañeros lo están haciendo de la mejor manera y todos confiamos en ellos".

Respecto a la importancia que le dio Héctor Robles en el equipo nacional, Vargas se limitó a decir que "lo importante es el grupo y la selección chilena sub 20, no yo. Mis compañeros me respetan mucho, por lo que he hecho y lo que hemos sacrificado cada uno".

"El campeonato está recién empezando y comenzar con un empate frente al equipo que tienen los mejores jugadores del torneo es bien bueno", sentenció.