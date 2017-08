Johnny Herrera: Para mí lo del Monumental es una maldición

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera habló en entrevista con el diario Las Ultimas Noticias sobre el superclásico de este domingo en el que espera que su equipo rompa una racha de 16 años sin ganarle a Colo Colo en el Monumental, lo que calificó como una "maldición".

"Para mí es una maldición. Si me preguntas, no le encuentro una explicación coherente. No me voy a poner a hablar ni a quejar de los penales a favor que no nos han cobrado, las expulsiones...", señaló.

El meta fue consultado por qué considera que llegan más maduros al duelo, como lo expresó el domingo pasado.

"Porque veo un plantel más competitivo, que solo he visto en la selección. Hay jugadores más identificados con el club y eso nos ilusiona", manifestó.

En cuanto a la duda de Esteban Paredes en los albos, dijo que "cuando uno quiere jugar, juega igual. Sobre todo estos partidos".

Y en cuanto al clásico que más disfrutó, afirmó que "hay varios. Pero ese del 2001 (último triunfo en Macul) fue especial porque lo hicimos con muchos chicos de casa. Y el que más me dolió fue el último, porque por mi culpa nos empataron. La U tiene que ganar porque queremos ser bicampeones".