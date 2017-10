Canal del Fútbol transmitirá partidos en simultáneo este fin de semana

El Canal del Fútbol transmitirá de forma simultánea algunos partidos de la competencia local que se jugarán este fin de semana, en la undécima fecha del Torneo de Transición y la décimotercera del campeonato de Primera B.

El sábado Curicó Unido recibe a San Luis de Quillota en La Granja a las 20:30 horas (23:30 GMT) en un pleito que será llevado a los hogares a través de las señales Premium y HD del CDF, mientras su señal básica pasará el pleito de Primera B entre Rangers y Cobreloa.

El domingo, en tanto, Audax Italiano visita a Antofagasta desde las 18:00 horas (21:00 GMT). El partido será transmitido por las señales Premium y HD, en tanto que el pleito de O'Higgins y Santiago Wanderers, que se jugará en Rancagua a la misma hora, estará en el CDF Básico.

La información fue dada a conocer a través del sitio oficial de la ANFP.

Revisa la programación del fin de semana

Undécima fecha del Torneo de Transición

Sábado 28 de octubre

- Deportes Temuco vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio "Germán Becker". (CDF Premium y HD)

- Palestino vs. Huachipato, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. (CDF Premium y HD)

- Unión Española vs. Deportes Iquique, 18:00 horas. Estadio Santa Laura. (CDF Premium y HD)

- Curicó Unido vs. San Luis, 20:30 horas. Estadio La Granja. (CDF Premium y HD)

Domingo 29 de octubre

- Universidad de Chile vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio Nacional. (CDF Premium y HD)

- Everton vs. Universidad de Concepción, 15:30 horas. Estadio Sausalito. (CDF Premium y HD)

- O'Higins vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio El Teniente. (CDF Básico)

Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán". (CDF Premium y HD)

Fecha 13 de la Primera B

Sábado 28 de octubre

- Santiago Morning - Deportes Valdivia, 17:00 horas, Estadio La Pintana.

- Unión La Calera - Barnechea, 17:00 horas, Estadio "Lucio Fariña".

- Deportes Copiapó - Coquimbo Unido, 17:00 horas, Estadio La Caldera.

- Magallanes - San Marcos de Arica, 17:00 horas, Estadio Municipal de San Bernardo.

- Deportes Iberia - Ñublense, 19:00 horas, Estadio Municipal de Los Angeles.

- Rangers - Cobreloa, 20:30 horas, Estadio Fiscal de Talca. (CDF Básico)

Domingo 29 de octubre

- Deportes La Serena - Unión San Felipe, 16:30 horas, Estadio La Portada.