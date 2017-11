El camino que resta a los candidatos al título del Torneo de Transición

Quedan tres fechas para que termine el Torneo de Transición 2017 y la disputa por el título se mantiene al rojo vivo tras el intenso cierre de la duodécima jornada.

Colo Colo se alzó con 24 unidades como nuevo líder al golear al otro puntero, Unión Española, que quedó relegado al tercer lugar por la diferencia de goles.

En segundo puesto, también con 24 positivos, se instaló Universidad de Chile, que venció por la mínima a Santiago Wanderers en un intenso pleito disputado en Valparaíso.

También se asoman y esperan dar la sorpresa Everton y Audax Italiano, que vencieron a Huachipato y Curicó Unido para mantenerse como escoltas de cara a otra fecha clave, pues enfrentarán a dos de los citados líderes.

Revisa el calendario de partidos que deberán afrontar los equipos que tienen posibilidades de campeonar, faltando cuatro fechas por disputar.

1° Colo Colo, 21 puntos (+15)

Fecha 13 Everton vs. Colo Colo. 26/11/2017, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Fecha 14 Colo Colo vs. Curicó Unido. Estadio Monumental.

Fecha 15 Huachipato vs. Colo Colo. Estadio CAP.

2° Universidad de Chile, 24 puntos (+3)

Fecha 13 Universidad de Chile vs. Audax Italiano. 25/11/2017, 19:30 horas. Estadio Nacional.

Fecha 14 Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Fecha 15 Universidad de Chile vs. Deportes Iquique. Estadio Nacional.

3° Unión Española, 24 puntos (+2)

Fecha 13 Unión Española vs. Deportes Temuco. 26/11/2017, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Fecha 14 Audax Italiano vs. Unión Española. Estadio Bicentenario La Florida.

Fecha 15 Unión Española vs. Everton. Estadio Santa Laura.

4° Everton, 23 puntos (+7)



Fecha 13 Everton vs. Colo Colo. 26/11/2017, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Fecha 14 Everton vs. Deportes Antofagasta. Estadio Sausalito

Fecha 15 Unión Española vs. Everton

5° Audax 21 puntos, (2+)



Fecha 13 Universidad de Chile vs. Audax Italiano. 25/11/2017, 19:30 horas. Estadio Nacional.

Fecha 14 Audax Italiano vs. Unión Española. Estadio La Florida.

Fecha 15 San Luis vs. Audax Italiano. Estadio "Lucio Fariña".

6° Deportes Antofagasta, 20 puntos (+4)



Fecha 13 Deportes Antofagasta vs. S. Wanderers. 26/11/2017, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Fecha 14 Everton vs. Deportes Antofagasta. Estadio Sausalito

Fecha 15 Deportes Antofagasta vs. Universidad Católica. Estadio "Calvo y Bascuñán".