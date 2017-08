Los resultados de la quinta fecha del Torneo de Transición y la Primera B

Este fin de semana se disputa la quinta fecha del Torneo de Transición, jornada que estará marcada por el Superclásico del fútbol chileno que protagonizarán Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Sigue los resultados:

Quinta fecha del Torneo de Transición

Viernes 25

Santiago Wanderers 0-0 Deportes Iquique. Entretiempo. Estadio "Elías Figueroa". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Sábado 26

Palestino vs. San Luis. 12:00 horas. Estadio La Cisterna.

Deportes Temuco vs. Everton. 15:30 horas. Estadio "Germán Becker".

Universidad Católica vs. Curicó Unido. 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Huachipato vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero.

Domingo 27

Colo Colo vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Monumental.

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano. 15:30 horas. Estadio "Ester Roa".

O'Higgins vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Quinta fecha de la Primera B

Sábado 26

Deportes Copiapó vs. Magallanes. 16:00 horas. Estadio La Caldera.

Santiago Morning vs. Deportes Iberia. 16:30 horas. Estadio La Pintana.

Deportes Puerto Montt vs. Deportes Valdivia. 18:00 horas. Estadio Chinquihue.

Domingo 27

Unión San Felipe vs. Unión La Calera. 16:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Ñublense vs. Cobreloa. 16:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Coquimbo Unido vs. Barnechea. 17:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

San Marcos de Arica vs. Cobresal. 17:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

Rangers vs. Deportes La Serena. 20:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.