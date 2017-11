Pablo Guede: Hicimos un partido completo, le metimos cinco goles al puntero

Pablo Guede, técnico de Colo Colo, resaltó el trabajo realizado por sus pupilos en la goleada sobre Unión Española y destacó el abultado marcador sobre los "hispanos", que llegaban con el rótulo de mejor equipo defensivo.

"Hicimos un partido completo. Unión es un equipo muy difícil de hacer goles y nosotros le metimos cinco", sostuvo escuetamente Guede.

El estratego, consultado por una supuesta polémica con Aníbal Mosa, descartó cualquier tipo de quiebre con el timonel de Blanco y Negro y sostuvo que su única preocupación es el partido con Everton en la próxima fecha.

"Le ganamos 5-2 al puntero y no me centraré en algo que no sea futbolístico. Jugamos con jugadores jóvenes de Colo Colo. Eso es más importante. 60 por ciento de jugadores canteranos. Estoy contento con los chicos que jugaron", resaltó.

Por último, aseguró que "tenemos que seguir de la misma manera. Tenemos tres semanas para el próximo partido y nos vendrán bien".

El duelo entre Colo Colo y Everton se jugará el 26 de noviembre, pues la próxima semana hay fecha FIFA y la subsiguiente serán las elecciones presidenciales.