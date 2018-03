Martín Palermo: No pasa por mi cabeza dejar Unión Española

El entrenador de Unión Española, Martín Palermo, descartó que piense en dejar el club tras completar cinco partidos sin saber de victorias al perder el invicto frente a Universidad de Concepción en la quinta fecha del Campeonato Nacional.

"Tenemos confianza en este plantel y no queda otra que seguir trabajando. No queremos quedar fuera de la Copa Sudamericana, veremos cómo lo enfrentamos", dijo sobre la revancha de esta semana ante Sport Huancayo.

"No estamos en una crisis para decir que me tenga que ir. El equipo no está en la última posición. No fueron los partidos como uno hubiera querido que se dieran. Queda mucho para mejorar. El equipo por momentos muestra cosas buenas y no una regularidad, queda seguir buscando esa mejora desde lo individual", agregó el argentino.

"Hoy no nos alcanzó con lo del segundo tiempo, regalamos los primeros 45 minutos, encontraron el gol con un penal y a raíz de eso supieron manejar el primer tiempo. En el segundo encontraron otra ventaja del 2-0 y la respuesta fue ir a empatar el partido, pero no alcanzó porque volvieron a conseguir el tercer gol", complementó.

Luego, apuntó al nivel de sus jugadores: "Cuando hay rendimientos que no aportan a lo que uno quiere es muy notorio", sostuvo.

La visita de Segovia

Jorge Segovia llegó hasta el Santa Laura y Martín Palermo se mostró conforme con el interés que muestra el máximo accionista de Unión Española en el presente del equipo.

"Estoy agradecido por la visita, -sirve para- ratificar el apoyo que he tenido desde que llegué y las conversaciones a lo largo del año y medio. Fue importante haberlo conocido personalmente y mostrar que está presente", comentó.

"Fue una lástima no darle el triunfo que necesitaba. También a la despedida a Francisco Ceresuela que estuvo desde que llegué. Son palabras de agradecimiento. Tenemos un buen diálogo con Jorge, que haya estado fue importante para mí, tendremos alguna charla antes que se vaya", finalizó.

La Sudamericana

De cara a la revancha con Sport Huancayo, Palermo dijo que "los partidos son todos diferentes, hay que ver cómo lo toma el equipo en relación a lo que significa seguir en una competencia internacional y desde el prestigio. Si tuviera que jugar mañana, diría que el equipo se encontrará enojado, con bronca, y buscando revertir la situación que pasamos".

"Encuentro que el equipo tiene una cara visible que podemos mejorar, pero no nos alcanza con no completar los 90 minutos (...) Unión tiene una linda oportunidad, hay que saber jugarla", terminó.