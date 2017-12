José María Buljubasich confirmó dificultades en retener a Jeisson Vargas

Universidad Católica ya comenzó su proceso para planificar cuál será el plantel de la próxima temporada y uno de los hombres que quieren mantener en San Carlos de Apoquindo es el canterano Jeisson Vargas. Sin embargo, José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, confirmó que existen dificultades en extender el préstamo del jugador.

"No es tan sencillo, hay un deseo de su club para que Jeisson vuelva y no continúe su préstamo acá. No depende cien por ciento por parte de nosotros, pero estamos conversando, estamos resolviendo ese tema", declaró el "Tati" durante la presentación de Ignacio Prieto como asesor deportivo.

Esta complicación se debe a que la empresa dueña del 60 por ciento del pase de Vargas, el Grupo Saputo, quiere que el delantero de 20 años se incorpore a uno de los clubes que poseen: Montreal Impact de la Major League Soccer.

"Si se pudiera quedar, estaremos agradecidos, porque nos interesa contar con Jeisson, pero el asunto no depende cien por ciento de nosotros", reiteró Buljubasich.