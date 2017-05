Juan Tagle: No hay tiempo para lamentarse en el fútbol, hay que dar vuelta la página

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, conversó este jueves con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa tras la eliminación de Universidad Católica en Copa Libertadores de América y aseguró que no tienen mucho tiempo más para lamentarse, por lo que deben comenzar a pensar a futuro.

"No se cumplió el objetivo (en Copa Libertadores) y este es un día triste, de frustración. Pero no hay mucho tiempo para lamentarse en el fútbol, así que hay que dar vuelta la página", manifestó Tagle.

Sobre lo sucedido en este semestre, donde los cruzados quedaron lejos en la pelea por el título del Clausura y fuera de los torneos internacionales en este año, apuntó que deben hacer "una evaluación de lo que hicimos como dirigencia, de lo que hizo el cuerpo técnico y los jugadores. No me parece que la falla pasara por no tener mayores refuerzos".

Explicó que se enfocaron a inicio de semestre en renovar al plantel que logró el bicampeonato en 2016, pero que hubo "una mayor cantidad de lesiones, más de las que esperábamos. Quizás faltó algún refuerzo para algún partido en particular, pero no creo que las fallas en los resultados que tuvimos pasara por ahí".

Respecto su análisis del rendimiento de Mario Salas, comentó que "debemos tomar esto con algo de calma. Las evaluaciones no podemos hacerla por lo que pasen en los últimos 15 minutos de un partido. Terminamos esta temporada en el primer lugar de la Tabla Acumulada, somos el equipo que más veces hemos estado ahí".

"Hay mucho trabajo que evaluar y valorar. No hay que mirarlo en caliente a menos de 24 horas de un partido donde uno terminó frustrado por el resultado. Seguimos teniendo una evaluación muy positiva del trabajo de Buljubasich y Mario Salas. Estamos en un proceso. Debemos dar vuelta la página de este semestre y pensar en el próximo", añadió.

El futuro y las renovaciones

En cuanto al futuro inmediato de los cruzados, comentó que "tenemos dos campeonatos por delante y la Supercopa a la vuelta de la esquina, ante Colo Colo. Son desafíos importantes y ser optimistas, llegar con ánimos a esos desafíos. El rendimiento general de Católica en los últimos años es de liderato absoluto en lo deportivo. Venimos saliendo de un año maravilloso como el 2016, con logros inéditos para el club, así que hay que mirar esto con algo de calma".

Consultado por el rendimiento de Santiago Silva, que brilló en la Libertadores pero tuvo un opaco Clausura, comentó que "esperábamos mayor presencia de Silva en las redes del campeonato nacional, pero en estos partidos complejos mostró su capacidad. Espero que en el segundo semestre, ya más adecuado y con un desafío más claro enfocado en el torneo chileno, rinda eso que nosotros esperábamos".

Ya entrando en el tema de las renovaciones, comentó que "tenemos un fuerte trabajo por delante. Lo venimos comentando hace un buen tiempo con algunos jugadores, que han tenido mayor regularidad. Hemos conversado con sus representantes. Lo que pasaba en la copa tenía una incidencia en lo que se planifica para el segundo semestre, tanto a nivel económico como deportivo, por la cantidad de partidos".

"Tenemos una reunión de la comisión fútbol para empezar a aterrizar la posición dado este nuevo escenario y esperamos pronto cerrar estos temas. No queremos entrar en muchos detalles porque son todos procesos pendientes y en curso. Privilegiamos a los jugadores con mayor presencia en el equipo y debemos escuchar la última evaluación de Mario tras el final del Clausura. Queremos escuchar su opinión y que ve conveniente, si refrescar el plantel o renovar", complementó.

Sobre Cristián Alvarez y Milovan Mirosevic

En cuanto a Cristián Alvarez y Milovan Mirosevic, ídolos cruzados, manifestó que "hay que concordar los próximos pasos, respetando sus trayectorias y sus identidades con el club. Debemos buscar los caminos más adecuados. No quiero decir más sobre los casos de Milovan y Cristian, porque eso está en curso. Esperamos definir y anunciar pronto eso, pero no hay que develar esta novela por capítulos en la prensa".

Finalmente apuntó que "no tengo ninguna información de posibles ofertas. Mi aprendizaje en esto es que esos trascendidos, la mayoría de las veces, son interesados o con agenda. Nosotros buscamos ofertas concretas y no hay hasta el momento. Primero estamos viendo las renovaciones y luego veremos las opciones de algunos jugadores para llegar a la UC".

El último partido de la UC en este semestre será el sábado, a las 20:00 horas (00:00 GMT), cuando visiten a Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario "Ester Roa".