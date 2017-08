Milovan Mirosevic anunció su retiro del fútbol profesional

El experimentado volante de 37 años Milovan Mirosevic anunció este lunes su retiro del fútbol, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el plantel estudiantil, además de Juan Tagle, presidente de Cruzados SADP, y José María Buljubasich, gerente deportivo de la institución.

Tras explicar que sufrió de sobremanera en el último tiempo a causa de sus lesiones, Mirosevic recordó que "luego de conversar mucho con mi familia y amigos, a pesar de las dudas que tenía si podía tener regularidad en el entrenamiento, decidí seguir hasta diciembre con las ganas y motivación de vestir esta camiseta y jugar en este estadio, con los riesgos que esta decisión implicaba".

"Las molestias persisten, no permiten entrenar bien para alcanzar el estado de forma que me he exigido siempre como profesional de esta actividad, además de todo el daño que sufren mis rodillas", prosiguió el ex seleccionado chileno.

"He decidido salirme de algunos beneficios como jugador de Universidad Católica y tomando en cuenta que no podré cumplir lo que mi contrato establece, que es jugar, pido disculpas al club y a los hinchas por no poder cumplir sus expectativas", manifestó.

"Fueron 20 años de mi carrera profesional, durante toda mi vida adulta he sido futbolista. Me voy tranquilo y contento por cumplir mi sueño de ser un futbolista profesional", sostuvo.

"Me declaro en deuda para siempre, los quiero mucho. Muchas gracias", finalizó Mirosevic.

Luego del ahora retirado jugador, Juan Tagle señaló que "las puertas del club" están abiertas para él, y que tienen "muchas expectativas" sobre lo que pueda hacer en la UC.

La carrera de Mirosevic

Mirosevic debutó por la UC en 1997, en el recordado clásico disputado ante Colo Colo en San Carlos de Apoquindo, con victoria 4-1 para los "cruzados", club en el que se mantuvo hasta el 2003, celebrando el título un año antes.

Pasó a Racing, fue titular y destacó tanto que en el 2006 fue fichado por Israel Beitar Jerusalén, donde logró un título. En el 2008 estuvo en Argentinos Juniors y tras eso regresó a la UC, sitio en el cual vivió otra vez grandes temporadas, alcanzando incluso a ser el goleador del cuadro estudiantil Campeonato 2010.

Posteriormente emigró a Emiratos Arabes Unidos para defender a Al Ain, lo que no prosperó, por lo cual regresó a Católica, luego pasó a Columbus Crew, participó en algunos partidos y volvió a los pastos precordilleranos.

Tras incfructuosas negociaciones para extender su contrato con los "cruzados", Mirosevic se fue a Unión Española donde marcó el gol con el que los rojos superaron a la UC en el primer enfrentamiento que tuvo el jugador con su ex club. En el 2016 regresó a la UC y tuvo escasa continuidad merced a varias mermas físicas.

La selección

En la selección chilena jugó el Sudamericano sub 17 de Paraguay en 1997, en 1999 estuvo en el Sudamericano sub 20 y en el 2000 participó en la sub 23 que logró el bronce en Sidney 2000.

También formó parte del equipo que logró un empate 2-2 frente a Argentina rumbo a Alemania 2006 y fue convocado por Marcelo Bielsa para los duelos ante Uruguay y Paraguay, mismos rivales para los que fue llamado por Claudio Borghi en el 2011.

Clubes

- U. Católica 1997-2002, 2008-2010, 2011, 2013-2014, 2016-2017

- Racing Club, Argentina: 2003-2006

- Beitar Jerusalén, Israel: 2006-2008

- Argentinos Juniors, Argentina: 2008-2009

- Columbus Crew, Estados Unidos: 2012

- Unión Española: 2014-2016

Palmarés

- Apertura 2002, Chile: Universidad Católica

- Liga ha'Al 2006-2007, Israel: Beitar Jerusalén

- Primera División 2010, Chile: U. Católica

- Copa Chile, 2011: U. Católica

- Supercopa de Chile, 2016: U. Católica

- Apertura 2016, Chile: U. Católica

- Medalla de bronce, Juegos Olímpicos Sidney 2000: Selección chilena.